Seine Krankheit hält ihn nicht auf: Wer schenkt Mischling Ernie ein Happy End?

Hamburg - Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: Schäferhund-Mischling Ernie sitzt seit einigen Wochen in Hamburg im Tierheim. Wer schenkt dem Vierbeiner ein liebevolles Zuhause?

Alles in Kürze

Schäferhund-Mischling Ernie aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der circa neun Jahre alte Rüde kam am 7. Juli als Fundhund in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Da er nicht gechippt war und sich niemand gemeldet hat, sucht er nun eine neue Bleibe.

Seine Pfleger vermuten, dass Ernie aus dem Ausland stammt. Er geht relativ unbeeindruckt von seiner Umwelt durchs Leben. Im Tierheim präsentiert er sich entspannt und hat keine größeren Schwierigkeiten.

Dazu gehört auch, dass der Mischling mit Gassigehern und Pflegern freundlich umgeht. Für ein Leckerli zeigt er sich auch durchaus kooperativ - gleichzeitig muss die Fellnase noch erzogen werden.

Mit anderen Hunden ist er je nach Sympathie verträglich. So wie wir Menschen nicht jede Person mögen, findet Ernie auch nicht alle Artgenossen cool, schreibt der Tierschutzverein.