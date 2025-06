Spürhund entlarvt Schmuggler, dann wird der Vierbeiner brutal attackiert

Dulles (Virginia/USA) - Ein 70-jähriger Ägypter hat am Washington Dulles International Airport nicht nur gegen das Gesetz verstoßen, sondern auch gegen jede Form von Anstand: Als Spürhund Freddy in seinem Gepäck verbotene Lebensmittel aufspürte, reagierte der Mann mit Gewalt.

Der Vorfall ereignete sich am Washington Dulles International Airport. © Daniel SLIM / AFP

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag als der Beagle gerade zusammen mit seinem Hundeführer die Gepäckstücke von Reisenden aus Kairo kontrollierte, wie es in einer Mitteilung der US. Customs and Border Protection (CBP) heißt.

Freddy Schlug beim Koffer von Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie an, der also wohl etwas zu verbergen hatte. Doch statt sich der Kontrolle zu stellen, trat der 70-jährige Mann den Hund mit voller Wucht. Beamte griffen sofort ein, überwältigten ihn und übergaben ihn an die Behörden.

Freddy hatte eine ganze Palette an verbotenen Produkten erschnüffelt. In den Koffern des Mannes fanden sich rund 25 Kilogramm Rindfleisch, 20 Kilogramm Reis, fast sieben Kilogramm Gemüse, sowie Maissaat und getrocknete Kräuter

Keine dieser Waren hätte ohne Deklaration und Kontrolle in die USA eingeführt werden dürfen.