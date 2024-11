Staffordshire-Mix sucht das Glück: Gibt es für Pechvogel Paco eine zweite Chance?

Berlin - Staffordshire-Mix Paco (3) fühlt sich überfordert im Berliner Tierheim. Doch der sensible Hund hat die Hoffnung auf ein schönes Zuhause noch nicht aufgegeben.

Insgesamt ist Paco ein eher unsicheres Tier . Seine Pfleger vermuten, dass der Arme in seiner Vergangenheit leider lange nichts anderes kennengelernt hat.

In anderen Dingen tut sich die Fellnase noch sehr viel schwerer. So reagiert Paco empfindsam auf Umgebungsreize, wodurch er sich draußen nicht gut entspannen kann. Zudem neigt der Listenhund dazu, seine Ressourcen zu verteidigen.

Paco wurde vor mehr als einem halben Jahr von den Behörden sichergestellt, weil sein früherer Halter gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hatte. Doch obwohl sich seine Pfleger alle Mühe geben, fühlt sich der Rüde in seinem aktuellen Zuhause gestresst.

Der Rüde ist nicht einfach, aber dafür ganz schön kuschelig. © Tierheim Berlin

Doch trotz allem hat auch Paco eine zweite Chance verdient. Am wohlsten würde sich der Hund in einem liebevollen Zuhause in ruhiger Umgebung fühlen. Seine neuen Halter sollten auch schon etwas Erfahrung mitbringen.

Aber Achtung: Paco mag weder seine Artgenossen noch Katzen. Sein künftiges Königreich will der Mischling deshalb alleine regieren. Kinder sollten ebenfalls nicht mit im Haushalt leben.

Leider hat Paco bereits mit einer Hüftdysplasie (HD) zu kämpfen. Aufgrund seiner Erkrankung sollte der Hund auch nicht zu viele Treppen steigen müssen.

Konnte Sorgenkind Paco Dein Herz erweichen? Dann melde Dich zwischen 13 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 030 76888-156 bei seinen Tierpflegern. Bitte beachte, dass für das Kennenlernen mehrere Besuche nötig sein werden.