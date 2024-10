Staffordshire von Behörden sichergestellt: Bekommt schöne Gudrun noch eine zweite Chance?

Frankfurt am Main - Die American-Staffordshire-Hündin Gudrun muss aufgrund einer Sicherstellung derzeit mit dem Frankfurter Tierheim vorliebnehmen. Dort sucht man nach einem liebevollen neuen Zuhause für die kleine Maus.

Gerät Gudrun in Bedrängnis, geht sie nach vorne, ohne vorherige Warnsignale wie Knurren oder andere Drohgebärden. Ihre zukünftigen Besitzer müssen ihr daher die nötige Zeit und Geduld geben, um in Ruhe anzukommen und Vertrauen zu fassen. Erst im Anschluss kann schließlich auch mit Training und Erziehung begonnen werden.

Welche Hintergründe die Sicherstellung im Detail haben, ist nicht übermittelt. Grundsätzlich werden Tiere allerdings nur eingezogen, wenn sie in nicht artgerechtem Zustand gehalten wurden.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Mit ein wenig Erfahrung und Einfühlsamkeit kann Gudrun noch eine tolle Alltagsbegleiterin werden. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Trotz genannter Herausforderungen ist Gudrun aber auch ein Hund mit großen Chancen. Sie ist lernwillig und möchte alles bisher Versäumte unbedingt nachholen, aber eben erst, wenn sie sich in ihrem neuen Zuhause sicher fühlt.

Ihre Wesenszüge lassen darauf schließen, dass sie bei den richtigen Haltern zu einer total loyalen und treuen Begleiterin werden kann.

Gudrun liebt es, spazieren zu gehen und benötigt im besten Fall eine ländliche Umgebung, in der sie ausreichend Abwechslung und Erkundungsmöglichkeiten hat.

Besonders wichtig ist außerdem zu erwähnen, dass die Fellnase in einem Umfeld lebt, in dem sie nur wenig oder gar keine Treppen steigen muss, da sie leider unter Arthrose in den Ellenbogen leidet.

Ihre Verträglichkeit mit Artgenossen kann im Tierheim gerne vorab getestet werden, jedoch ist klar: Katzen kommen für Gudrun nicht infrage. Etwaige Kinder im Haushalt sollten zudem mindestens 16 Jahre alt und hundeerfahren sein, um zu verstehen, dass Gudrun langsam an ein Familienleben herangeführt werden muss.