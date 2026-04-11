Süß, aber herausfordernd: Warum Terrier-Mix Lana erfahrene Halter braucht
Hamburg - Süß, verspielt, aber nichts für Anfänger: Terrier-Mix-Hündin Lana sorgt aktuell im Hamburger Franziskus-Tierheim für Gesprächsstoff. Denn so niedlich die kleine Vierbeinerin auch ist, sie bringt einige Herausforderungen mit, die zukünftige Halter unbedingt ernst nehmen sollten.
Hat Lana erst einmal ihre anfängliche Unsicherheit gegenüber fremden Menschen überwunden, zeigt sie sich von ihrer besten Seite: verspielt, zutraulich und absolut liebenswert. Doch der erste Eindruck kann täuschen, denn die Hündin hat auch eine ganz andere Seite.
Geräusche kommentiert sie zuverlässig mit lautem Bellen, weshalb eine Mietwohnung für sie definitiv nicht infrage kommt. Besonders kritisch: Im Umgang mit anderen Hunden zeigt die Fellnase ein extrem wechselhaftes Verhalten. Selbst wenn ihr Artgenossen freundlich begegnen, kann die Situation schnell kippen.
Die junge Hündin ist sehr reizoffen, schnell überfordert und reagiert dann unangemessen und unhöflich. Neue Situationen und Begegnungen bringen sie rasch an ihre Grenzen, heißt es auf der Website des Tierheims.
Deshalb ist Fingerspitzengefühl gefragt. Lana braucht vor allem eines: Ruhe, Sicherheit und klare Strukturen. Schritt für Schritt soll sie lernen, entspannter durchs Leben zu gehen. Der Kontakt zu anderen Hunden sollte dabei vorsichtig und ohne Druck aufgebaut werden.
Terrier-Mix-Hündin Lana braucht erfahrene Halter
Eines ist dabei klar: Die Vierjährige ist kein Schoßhund. Sie will gefordert werden, liebt aktive Spaziergänge und braucht Menschen, die sie sowohl körperlich als auch geistig auslasten.
Gleichzeitig sollte ihr neues Zuhause in einer ruhigen, ländlichen Umgebung liegen, fernab vom hektischen Stadtleben. Wichtig ist auch, dass sich keine weiteren Hunde und kleine Kinder im Haushalt befinden.
Das Tierheim sucht deshalb gezielt nach erfahrenen Haltern, die wissen, worauf sie sich einlassen, und gleichzeitig Lust haben, mit Lana zu arbeiten. Wer glaubt, genau der richtige Mensch für diese besondere Hündin zu sein, kann sich per Mail an [email protected] wenden.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg