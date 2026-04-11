Süß, aber herausfordernd: Warum Terrier-Mix Lana erfahrene Halter braucht

Hamburg - Süß, verspielt, aber nichts für Anfänger: Terrier-Mix-Hündin Lana sorgt aktuell im Hamburger Franziskus-Tierheim für Gesprächsstoff. Denn so niedlich die kleine Vierbeinerin auch ist, sie bringt einige Herausforderungen mit, die zukünftige Halter unbedingt ernst nehmen sollten.

Terrier-Mix-Hündin Lana ist seit Anfang März 2026 im Hamburger Franziskus-Tierheim untergebracht. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Hat Lana erst einmal ihre anfängliche Unsicherheit gegenüber fremden Menschen überwunden, zeigt sie sich von ihrer besten Seite: verspielt, zutraulich und absolut liebenswert. Doch der erste Eindruck kann täuschen, denn die Hündin hat auch eine ganz andere Seite.

Geräusche kommentiert sie zuverlässig mit lautem Bellen, weshalb eine Mietwohnung für sie definitiv nicht infrage kommt. Besonders kritisch: Im Umgang mit anderen Hunden zeigt die Fellnase ein extrem wechselhaftes Verhalten. Selbst wenn ihr Artgenossen freundlich begegnen, kann die Situation schnell kippen.

Die junge Hündin ist sehr reizoffen, schnell überfordert und reagiert dann unangemessen und unhöflich. Neue Situationen und Begegnungen bringen sie rasch an ihre Grenzen, heißt es auf der Website des Tierheims.

Deshalb ist Fingerspitzengefühl gefragt. Lana braucht vor allem eines: Ruhe, Sicherheit und klare Strukturen. Schritt für Schritt soll sie lernen, entspannter durchs Leben zu gehen. Der Kontakt zu anderen Hunden sollte dabei vorsichtig und ohne Druck aufgebaut werden.