Welpe hängt sich in Griechenland an Touristen: Drama, das folgt, lässt so viele dahinschmelzen

Tzoumerka (Griechenland) - Gewisse Dinge gehen nicht so einfach, wie man bzw. Hund sich das wünschen würde. Diese harte Lektion musste die kleine Milou im März in Griechenland lernen.

Denn für immer konnte sich vor allem der Mann nicht von der Hündin trennen. Was er tat, um sie wiederzusehen, berichtet er seit Ende Mai in mehreren Insta-Videos.

Doch als ihre Reise endete, konnten die Berliner die Fellnase leider nicht mitnehmen. Dennoch schmelzen seit wenigen Tagen reihenweise Herzen auf Instagram.

Selbst als er mit seiner Freundin in seine Ferienwohnung ging, blieb sie vor der Tür liegen, wo er ihr netterweise einen seiner Hoodies als Decke hinlegte.

Sie war einfach da, als ein deutsches Touristen-Paar aus Berlin in Tzoumerka wandern ging. Kaum hatte die Fellnase den Mann gesehen, hängte sie sich an ihn dran. Kilometerlang folgte sie ihm.

Haben sich nach mehreren Wochen Wartezeit endlich wieder: Milou und ihr Herrchen wider Willen. © Instagram/Screenshot/i_am_milou_the_dog

Gleich zu Beginn des Videos, das seit Ende Mai zum viralen Hit avanciert ist, gibt der Berliner zu, dass er sich vor zwei Jahren nie hätte vorstellen können, jemals einen Hund zu besitzen.

Dann sei seine Freundin mit dem ersten Vierbeiner angekommen. Seit einer Woche sind es bereits zwei Hunde. Denn wie er im Video erklärt, hat er es nicht übers Herz gebracht, Milou für immer zurückzulassen.

Deshalb nahm das Herrchen die Kleine wider Willen mit zum Tierarzt, um sie durchchecken zu lassen. Danach brachte er sie in ein griechisches Tierheim, wo sie einige Wochen ausharren musste.

Noch vor Ort füllte der Tourist alle wichtigen Formulare aus. Danach hieß es aber erst einmal: warten. Erst Ende Mai gab es eine Möglichkeit, Milou per Flugzeug nach Berlin zu schicken. Dort wartete ihr aufgeregtes Herrchen zunächst am falschen Gate. Schließlich erkannte er seinen Fehler und fand die Transportbox, in der seine verunsicherte Hündin steckte.

Kaum hatte er sie befreit, gab es kein Halten mehr. Milou war überglücklich, ihren Lieblingsmenschen wiederzusehen. Unterdessen hat das erste Video, in dem Milous Geschichte erzählt wird, mehr als 280.000 Klicks erreicht. Ende gut, alles gut!