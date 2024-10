Süßer Dackel-Rüde in hohem Alter sichergestellt: Was wird jetzt aus dem armen Theo?

Frankfurt am Main - Aufgrund von einer Sicherstellung landete Dackel-Opa Theo im Frankfurter Tierheim. Von dort aus suchen die Tierpfleger nun nach einem neuen Zuhause für den niedlichen Senior.

Treppenstufen sind für ihn beispielsweise mittlerweile ein Problem. Wer indes einen entspannten Wegbegleiter sucht, ist bei Theo komplett an der richtigen Stelle.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Im Frankfurter Tierheim sitzend, wartet Theo darauf, ein neues Zuhause zu finden, in dem er gemütlich seinen Lebensabend verbringen darf. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Zudem ist der charmante Senior immer noch total neugierig und aufgeschlossen gegenüber Menschen - er liebt es, zu schmusen und sich verwöhnen zu lassen.

Allerdings sollte man seinen bettelnden Augen widerstehen können, denn Theo muss noch ein paar Pfunde verlieren, um auch in Zukunft fit und gesund zu bleiben.

Mögliche Kinder im Haushalt sollten mindestens fünf Jahre alt sein und verstehen, dass Theo auch mal seine Auszeiten benötigt.

Wie sich Theo mit Artgenossen oder Katzen versteht, ist noch nicht bekannt, kann aber im Tierheim getestet werden.

Der stubenreine Dackel läuft bereits brav an der Leine und kann sich - nach einer Eingewöhnungsphase - auch vorstellen, stundenweise allein zu Hause zu bleiben. Ältere Hunde haben oft kein Problem damit, allein zu sein, da sie die Zeit am liebsten mit einem kleinen Schläfchen überbrücken. So ist dies auch bei Theo der Fall.