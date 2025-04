Süßer Junghund muss für Fehler seiner Vorbesitzer büßen: Bekommt Tilmann nun eine zweite Chance?

Frankfurt am Main - Diese Situation hätte vermieden werden können! Im Frankfurter Tierheim wartet derzeit mit Pitbull-Mix Tilmann ein ganz besonderer Vierbeiner auf seine zweite Chance, die er mehr als verdient hat.

Das deutet darauf hin, dass man sich vor allem in seiner wichtigen Prägungsphase als Welpe nicht artgerecht um ihn gekümmert hat. Ob er darüber hinaus auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, ist nicht bekannt - sein Verhalten spricht jedenfalls dafür, dass Vertrauen für ihn ein kostbares Gut ist.

Tilmann ist, wie man so schön sagt, ein ungeschliffener Diamant. Vieles im Alltag ist ihm fremd: Neben lauten Geräuschen machen ihm auch hektische Bewegungen Angst.

Denn: Die Fellnase ist kaum an Umweltgeräusche gewöhnt und aktuell noch total eingeschüchtert.

So auch im Fall des jungen Rüden Tilmann, der schweren Herzens sein altes Zuhause verlassen musste und jetzt mit dem Frankfurter Tierheim vorliebnehmen muss.

Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Menschen zu wenig Gedanken darüber machen, was die Anschaffung eines Haustieres in ihrem eigenen Leben verändert.

Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Mit ein wenig Geduld und Training wird aus Tilmann im Handumdrehen ein toller Alltagsbegleiter. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Doch Tilmann sendet klare Signale. Wer seine Körpersprache lesen kann und ihn nicht bedrängt, wird merken: Dieser Hund möchte gefallen. Er braucht einfach nur Zeit.

Tilmann warnt deutlich, wenn ihm etwas zu viel wird und kann dann auch aus Angst nach vorne gehen. Aber mit der nötigen Ruhe und Geduld kann er solche Situationen zukünftig meistern und mehr seine anhängliche und liebenswerte Seite zeigen.

Natürlich ist Tilmann kein Anfängerhund. Menschen, die sich für ihn interessieren, sollten Erfahrung im Umgang mit ängstlichen Fellnasen mitbringen.

Auch ein gewisses Maß an Hundeverstand und Gelassenheit sind gefragt, denn Tilmann kennt weder die Basics des Hunde-ABCs noch läuft er perfekt an der Leine. Aber was er hat, ist großes Potenzial.

Eine Familie für Tilmann? Möglich, aber mit Bedacht. Kinder im Haushalt sollten mindestens 16 Jahre alt sein und bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben. Auch sie müssen verstehen: Tilmann braucht erstmal Zeit und Raum, um Vertrauen zu fassen.