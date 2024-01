Süßer Welpe alleine auf offener Straße gefunden: Wo ist sein Herrchen?

Ludwigshafen - Kleiner Welpe sucht sein Herrchen! Der Polizeiinspektion in Ludwigshafen ( Rheinland-Pfalz ) wurde am vergangenen Freitag ein Hundebaby übergeben, der auf offener Straße gefunden wurde.

Demnach habe der Herr den etwa acht bis zehn Wochen alten Hund komplett alleine und hilflos auf der Pettenkoferstraße in der Nähe des Ebertparks entdeckt.

Wer also seinen eigenen Hund vermisst oder wer von jemandem weiß, der seinen weiß-hellbraunen Welpen sucht, wird dazu aufgerufen, sich dringend an die Stadt Ludwigshafen unter der Rufnummer 06215042404 zu wenden oder eine E-Mail an das Fundbüro zu schreiben.