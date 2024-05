"Surfen ist nicht nur etwas für Menschen": Vierbeiner zeigen ihr Talent

Die richtige Welle für die zotteligen Surfer durfte weder zu stark noch zu schwach sein. (Symbolbild) © JOSH EDELSON / AFP

Das Event fand bereits zum dritten Mal in Spanien statt. Viele der vierbeinigen Surfer fanden sich gemeinsam mit ihren Herrchen in Suances in der Region Kantabrien an der Nordküste des Landes ein.

"Hunde haben ein natürliches Gleichgewicht, das es ihnen mit ein wenig Übung erlaubt, das Brett zu beherrschen und sich besser durch die Wellen zu bewegen als viele erfahrene Menschen", wie die Veranstalter auf ihrer Website erklären.

Die Teilnehmer mussten dabei allerdings nicht allein im Atlantik umherschwimmen. Ihre Besitzer waren Teil der Vorstellung, denn sie beförderten die Surfbretter ins Wasser und schoben sie auf die richtigen Wellen.

Nach einer Zeit von zehn Minuten bestimmte eine Jury dann die Punktzahl. Reichlich Punkte gab es, wenn möglichst viele Wellen innerhalb des Zeitraums von den Fellnasen geritten wurden.

Außerdem hatten Dauer, Technik, Selbstvertrauen, Schwierigkeitsgrad der Welle und natürlich der Spaß des Hundes einen Einfluss auf die Punkte, von denen es maximal zehn zu erreichen gab.