Tierarzt soll Hund einschläfern, doch er macht einen tragischen Fehler

Zagnańsk (Polen) - In Polen wurde in dieser Woche ein Tierarzt verurteilt, der versehentlich einen gesunden Hund einschläferte. Der 75-Jährige hatte die Adresse verwechselt.

Ein Tierarzt war zur falschen Adresse gefahren und schläferte aus Versehen einen Hund ein, dem es gut ging. (Symbolbild) © 123rf.com/mieszko9

Der tragische Vorfall ereignete sich Anfang Mai 2022. Wie das polnische Nachrichtenportal Polsat News berichtete, rief damals eine Frau einen Tierarzt aus der Gemeinde Zagnańsk, Woiwodschaft Świętokrzyskie, an und bat darum, ihren kranken Hund einzuschläfern.

Der Veterinär stimmte zu, verwechselte dann jedoch die Adressen und fuhr zu einem anderen Haus. Er betrat das Grundstück, machte sich sofort an die Arbeit und verabreichte einem gesunden Tier eine tödliche Spritze - ohne sich vorher noch einmal rückzuversichern, ob es auch der Vierbeiner war, der von seinem Leiden erlöst werden sollte, und ohne sich die finale Erlaubnis zu diesem Schritt zu erfragen.

Augenblicke später war der fünfjährige Deutsche Schäferhund namens Stefan tot. Erst danach ging der Arzt für ein kurzes Gespräch zum Besitzer. Dabei stellte sich heraus, dass es zu einem fatalen Irrtum gekommen war.

"Ich war sehr verwirrt und überrascht", sagte der Mann, der nun vor Gericht steht, in einer Anhörung am Donnerstag vor dem Bezirksgericht in Kielce.