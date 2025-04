Junger Beagle verliert sein Zuhause, wer zeigt Benji jetzt die Welt?

Junghund Benji musste an das Tierheim in Frankfurt abgegeben werden, weil es in seiner Familie einen Pflegefall gegeben hatte. Jetzt sucht er neue Menschen.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Für den gut ein halbes Jahr alten Beagle Benji sucht das Tierheim in Frankfurt am Main ein neues Zuhause.

Benji musste leider ans Tierheim abgegeben werden, weil es in seiner Familie einen Pflegefall gegeben hatte. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. Eigentlich hatte der fröhliche Junghund schon sein Glück gefunden. Aber weil es in seiner Familie einen Pflegefall gegeben hatte, musste er schweren Herzens an das Tierheim abgeben werden, heißt es auf dessen Webseite. Demnach ist der Rüde ein sehr cleveres und aktives Kerlchen und aufgrund seines Alters natürlich auch noch sehr verspielt und vieles muss er auch noch lernen. Alleine zu Hause bleiben kann er noch nicht und auch kennt er es ebenfalls nicht, im Auto mitzufahren. Auch die Grundkommandos beherrsche er nicht wirklich gut. Hunde Mischung aus Labrador und Retriever: Happy End für super aktiven Heino? Ebenfalls sollte laut der Webseite des Tierheims weiter an seiner Leinenführigkeit gearbeitet werden. So fände er beim Gassigehen seine Umgebung so wahnsinnig interessant, dass er am liebsten alles beschnuppern möchte. Stubenrein ist er aber, seinen Zwinger halte er sauber.

Beagle Benji würde auch an Hundeanfänger vermittelt werden