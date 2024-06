Toller Border Collie sucht neues Zuhause, aber Lennox ist kein Hund für jeden

Border Collie Lennox wurde von seinen vorherigen Haltern ins Tierheim abgegeben, da diese mit ihm überfordert waren. © Tierschutzverein Kaiserslautern e.V.

Auf ihrer Webseite betonen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims zwar, was für ein liebenswerter Kerl der Rüde ist. Allerdings gilt es auch einige Dinge im Umgang mit ihm zu beachten. Möglicherweise ist das auch einer der Gründe, warum Lennox im Tierheim gelandet ist: Seine vorherigen Halter haben ihn wegen Überforderung abgegeben.

Auch gegenüber ihm fremden Personen ist er erst einmal sehr misstrauisch und wolle sie nicht in seiner Nähe haben. Laut der Webseite des Tierheims versuche er deshalb, auf Abstand zu gehen.

Gelingt dies nicht, so könne Lennox durchaus auch zuschnappen. Deshalb will man ihn im Tierheim auch nicht an einen Haushalt mit Kindern vermitteln. Mit anderen Rüden ist Lennox demnach ebenfalls nicht verträglich. Mit Hündinnen verstehe er sich dagegen gut, könne zuweilen aber etwas aufdringlich sein.

Da der Rüde in der Vergangenheit unter starkem Trennungsschmerz gelitten habe, sollte er in seinem neuen Zuhause in der Anfangszeit nicht alleine bleiben müssen. Das könne mit ihm aber in kleinen Schritten eingeübt werden. Ans Autofahren wird gerade im Tierheim gewöhnt.