Sammy wurde von seinem Vorbesitzer ganz übel mitgespielt, gibt es jetzt ein Happy End?

Kassel - Die Geschichte, wie der vier bis fünf Jahre alte Cane-Corso-Mischling Sammy ins Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel kam, ist schon ein wenig abenteuerlich und wirft ein ganz schlechtes Bild auf seinen Vorbesitzer.

Zunächst dachte man im Tierheim, Sammy sei ein typischer Fundhund. Doch dann zeigte sich die traurige Wahrheit. © Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V.

Daher ist es wahrscheinlich das Beste für den Hund, dass er mittlerweile im Tierheim gelandet ist und man dort nun nach einem neuen, passenden Zuhause für ihn Ausschau halten kann.

Aber der Reihe nach ... Ein Mann hatte den Rüden im vergangenen Juli ins Tierheim gebracht. Er sagte, dass er Sammy auf der Straße aufgelesen habe, wo der arme Kerl ganz alleine und offensichtlich ohne Frauchen oder Herrchen unterwegs gewesen war. Das berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims.

Das traurige Schicksal eines Fundhundes also, wie es viele andere Artgenossen leider teilen – so dachte man zunächst in der "Wau-Mau-Insel".

Doch dann das: Nachdem die Tierpfleger einige Informationen über Sammy eingeholt hatten, stellte sich heraus, dass sein angeblicher Finder in Wirklichkeit der Vorbesitzer war!

Auf Anrufe und auch Post aus dem Tierheim habe dieser nicht reagiert, weswegen mittlerweile Anzeige erstattet wurde. Das Verfahren laufe zwar noch, im Tierheim geht man aber davon aus, dass Sammy auch zu seinem eigenen Besten nicht mehr in sein altes Zuhause zurückkehren wird.