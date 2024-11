Tierischer Notfall: Feuerwehr rettet jungen Labrador mit Fingerspitzengefühl

München - Beim Spielen hat sich ein junger Labrador in München in eine verzwickte Lage manövriert. Die Feuerwehr musste anrücken und das Tier befreien.

Der junge Labrador konnte von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. (Symbolbild) © Insa Kohler/dpa

Laut Angaben der Münchner Berufsfeuerwehr spielte der Hund am Donnerstagabend in einer Wohnung in der Wilhelm-Riehl-Straße an einer großen Glastüre mit Soft-Close.

Dabei klemmte sich der Vierbeiner eine Pfote ein, als sich die Glastüre langsam schloss.

Um das Tier nicht noch mehr zu verletzen, alarmierte die Besitzerin gegen 20.45 Uhr die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte mussten bei der Rettung behutsam vorgehen. Zuerst wurde die Glastüre mit Keilen stabilisiert, dann demontierten die Feuerwehrleute das untere Scharnier.

Anschließend konnte die Türe so weit weggekippt werden, dass die Pfote befreit werden konnte.