Tierpfleger wundern sich über lilafarbene Hündin: Dann kommt die bittere Wahrheit ans Licht

Vergangenen Monat kam eine schwer gezeichnete Hündin im US-Bundesstaat Texas ins Tierheim von "This is Houston". Doch warum war sie nur so lila?

Von Christian Norm

Houston (Texas) - Was für ein bedrückender Anblick: Im vergangenen Monat kam eine schwer gezeichnete Hündin in das Tierheim "This is Houston" im US-Bundesstaat Texas. Das arme Wesen hatte kaum noch Fell, war dafür aber größtenteils lila eingefärbt. Was war dem kleinen Vierbeiner nur passiert?

Da ihr Fell lilafarben bzw. violett war, wurde die arme Hündin direkt Violet genannt. © Collage: Screenshots/Facebook/ThisIsHouston Eines war dem Tierheim-Team sofort klar: Die Hündin musste so schnell wie möglich behandelt werden. Bei der Untersuchung fanden die Tierärzte schließlich die bittere Wahrheit heraus. Violet, wie sie nun passenderweise genannt wurde, war mit einem lilafarbenen Antiseptikum gegen ihre Räude behandelt worden. Das Problem: Dabei handelte es sich um ein Mittel, das üblicherweise bei Kühen und anderen Nutztieren verwendet wird. Für die zierliche Violet war das Antiseptikum also viel zu stark gewesen. Doch zum Glück konnten ihre Ärzte das Problem in den Griff bekommen, wie The Dodo aktuell berichtet. Hunde Powerpaket mit "eingebauter Bremse": Malinois-Rüde Logan hofft auf eine zweite Chance Zuvor hatten die Mitarbeiter von This is Houston aber noch Fotos von der lilafarbenen Patientin auf ihrer Facebook-Seite hochgeladen. Dort brach der Anblick einer Frau sofort das Herz.

Aktuelles Facebook-Posting zeigt positive Entwicklung der Hündin