Tierschützer findet Welpen an seinen Transporter gebunden: Dann entdeckt er einen rührenden Zettel

Neuseeland - Als er zurückkam, hatte er plötzlich Gesellschaft: Tierschützer Jamie vom neuseeländischen Tierschutzverein SPCA entdeckte vergangene Woche, dass jemand einen Welpen an seinen Transporter gebunden hatte. Mit gesenktem Kopf wartete der kleine Hund auf seinen Retter. Immerhin: Seine Besitzer hatten ihm Wasser sowie einen Napf mit Futter dagelassen. Dann sah Jamie einen Brief, der an der Hintertür des Transporters klebte. Es waren rührende Zeilen.