Tierschützer sind entsetzt, als sie diesen Hund finden: Wie er heute aussieht, grenzt an ein Wunder

Nicht wiederzuerkennen: Rea heute. © YouTube/Screenshot/Diasozo Animal Rescue

Eine Britin namens Sarah Bagsaw sei schließlich ins Spiel gekommen, so die DAR. "Ich freue mich so sehr, euch mitteilen zu können, dass Rea (...) nun sicher in ihrem endgültigen Zuhause bei Sarah in Surrey, UK, angekommen ist", schrieb Ermioni bereits im Juli auf Facebook.

Dem fügte das Team jetzt unter dem neuen YouTube-Video hinzu: "Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die ihr geholfen haben, ihr Glück zu finden, aber vor allem bei Sarah, die vom ersten Moment an an sie geglaubt hat."

Rea sei ein großartiger Hund und sie habe ein gutes Leben verdient. Aktuelle Bilder zeigen die Fellnase mit einem stark veränderten Aussehen. Die monatelange Arbeit hat sich wirklich ausgezahlt. Schließlich grenzt es an ein Wunder, wie gesund und munter Rea heute wirkt.