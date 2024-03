Uber-Fahrerin nimmt Frau mit Welpen mit: Als sie erfährt, dass der Hund sterben soll, zögert sie keine Sekunde

TikTok - Ein glücklicher Zufall rettete einem Hund in letzter Sekunde das Leben. Die Story ging im Netz viral.

Auf ihrer ersten tierischen Uber-Fahrt adoptierte Hope einen jungen Hund. © Collage: Screenshot/TikTok/@hopeduncann

TikTokerin Hope arbeitet als Uber-Fahrerin. Dass man dabei interessante Erlebnisse macht, ist kein Geheimnis. Doch die Begegnung mit einer Frau und deren Welpen sollte ihr Leben auf den Kopf stellen.

Ihr Arbeitstag verlief zunächst völlig normal, als schließlich eine Frau in ihr Auto stieg, die einen jungen Hund dabei hatte. Nach einem Smalltalk erfuhr Hope dann etwas Schreckliches: "Sie wollte ihren Hund tatsächlich einschläfern lassen", erinnert sich Hope in einem Video auf TikTok.

Die junge Frau war völlig geschockt, denn der Vierbeiner wirkte völlig gesund und schien erst "sechs oder sieben Monate" alt zu sein. "Also habe ich sie gefragt, was los sei", so Hope weiter.

Die Uber-Fahrerin erfuhr, dass ihre Kundin sich gerade aus einer schrecklichen Beziehung befreit habe, in der sie häusliche Gewalt erlitten hatte.