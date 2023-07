Tragischer Unfall: Mann ertrinkt bei der Rettung seines Hundes

Kraków (Polen) - In Polen ist ein Mann ertrunken, als er seinem Hund das Leben retten wollte. Das Tier überlebte.

Das Unglück passierte am Fluss Wisła in der südpolnischen Stadt Kraków. © 123rf.com/nahlik

Die Tragödie passierte am Donnerstagabend an der Wisła (deutsch: Weichsel) in der polnischen Großstadt Kraków (deutsch: Krakau)

Wie das polnische Nachrichtenportal Interia schreibt, sprang der 49-Jährige in den Fluss, um seinen Vierbeiner zu retten, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Dabei wurde der Mann unter Wasser gezogen.

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und Taucher der Feuerwehr eilten zur Unglücksstelle und zogen den bewusstlosen Hundebesitzer nach etwa eineinhalb Stunden aus dem Wasser.

Trotz mehreren Wiederbelebungsversuchen konnte er nicht gerettet werden.

In der Zwischenzeit gelang es Zeugen, den Hund lebend aus dem Fluss zu ziehen und sicher ans Ufer zu bringen.