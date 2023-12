"Vom Bett gefallen": Kleiner Hund landet schwer verletzt im Tierheim

Bergheim - Das Tierheim Bergheim bei Köln nahm jüngst einen kleinen Notfall bei sich auf, der unter dramatischen Umständen in der Einrichtung gelandet war. Bei Instagram schilderten die Tierretter die Geschichte von Chihuahua-Dame Esmee.

Die kleine Hündin wurde operiert und kam anschließend ins Tierheim Bergheim, wo sie nun gesund gepflegt wird. © Instagram/tierheim_bergheim

Als die Bergheimer Tierretter am Samstag ein Foto ihres Schützlings knipsten, um Hündin Esmee den rund 30.000 Instagram-Fans vorzustellen, schaute die kleine Chihuahua-Dame noch etwas lädiert in die Kamera. Das war angesichts der jüngsten Ereignisse allerdings auch kein Wunder, denn Esmee musste sich am Wochenende einer Operation unterziehen.

Wie die Mitarbeiter in ihrem neuesten Beitrag schilderten, war die Vierbeinerin laut Aussage ihrer Besitzer "vom Bett gefallen" und anschließend schwer verletzt in eine Tierklinik gebracht worden.

Dort diagnostizierten die Tiermediziner dann eine multiple Beckenfraktur, woraufhin die Hündin sofort operiert werden musste. Weil ihre Besitzer jedoch die Kosten für den dringend erforderlichen Eingriff nicht tragen konnten, meldete sich die Klinik schließlich bei den Tierrettern, die nicht nur die schwer verletzte Hündin übernahmen, sondern auch sämtliche Kosten für den Eingriff.

"Nun muss die Arme bei uns sechs Wochen strenge Boxenruhe absitzen, damit die Knochen richtig zusammenwachsen können", erklärten die Mitarbeiter und offenbarten im selben Zug, dass "alle ganz verliebt in die kleine Maus" seien.