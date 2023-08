Waghalsiger Auto-Klau! Doch im Wagen sitzt ein riesiger Hund

Tyniec Mały (Polen) - Ein Mann in Polen meldete sich in der vergangenen Woche bei der Polizei, um ein ungewöhnliches Verbrechen zu melden.

In Polen klauten Diebe diesen Mercedes, in dem der flauschige Tatra-Schäferhund saß. © Komenda Miejska Policji we Wrocławiu (Polizei Wrocław)

In Wrocław (deutsch: Breslau) ging er auf eine Polizeistation und schilderte, dass er in der Gemeinde Tyniec Mały an einem Teich ein wenig entspannen wollte, als plötzlich ein Paar auf ihn zu kam und anbot, gemeinsam etwas zu trinken.

Er willigte ein, doch bereits kurz nachdem er das Getränk zu sich genommen hatte, habe er sich seltsam gefühlt. Daraufhin erklärten sich die Frau und der Mann bereit, ihn nach Hause zu fahren. Das ist jedoch nicht passiert, teilte die Polizei Wrocław mit.

Wie sich herausstellte, waren sie stattdessen mit dem Mercedes ihres Opfers abgehauen. Ein waghalsiger Diebstahl! Denn im Auto saß noch jemand ...

Der Mann hatte seinen großen Tatra-Schäferhund mit auf den Ausflug genommen.

Und nun hatten sich die Diebe nicht nur den teuren Wagen unter den Nagel gerissen, sondern auch den Hund in ihrem vorläufigen Besitz.