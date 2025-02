Wandern mit Hunden: Diese Chemnitzerin weiß, wie's geht!

"Eigentlich müsste man ein Buch schreiben für all die Leute, die sich nicht auskennen", erinnert sich die Chemnitzerin an den Moment, als die Idee für ihren Wanderführer "Wandern mit Hund: Erzgebirge - Vogtland" entstand. Ihre Touren sind deshalb in Schwierigkeitsgrade wie Skipisten unterteilt, von leicht bis anspruchsvoll.

Franziska Rößner mit ihrer Berner Sennenhündin auf dem Fichtelberg. © Kaj Kinzel

Die richtige Ausrüstung macht einen großen Unterschied. "Geschirr, Leine und ein Bauchgurt mit Ruckdämpferleine - das macht Sinn", erklärt Rößner. Vor allem größere Hunde, die in steilem Gelände ziehen könnten, sollten vorher gelernt haben, dass sie hinter einem laufen.

Und was, wenn doch ein Notfall eintritt? "Man hat Verbandsmaterial dabei und hofft, dass nichts passiert, wo man den Hund tragen muss", so Rößner. Sie rät dazu, sich vorab über Tierärzte in der Region zu informieren und Erste-Hilfe-Kurse für Hundehalter in Betracht zu ziehen.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bleibt für Rößner das Wichtigste: die Freude an der Natur. "Man achtet mehr auf Wild, damit man es vorher sieht. Aber ansonsten bleibt die Naturerfahrung genauso schön." Und ihre Wunschziele? "Balkan, Rumänien oder auch Albanien stehen auf der Liste."