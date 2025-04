Was diese schwangere dreibeinige Hündin durchstehen musste, berührt viele Herzen

USA/North Carolina - Es ist eine herzzerreißende Geschichte: Eine Hündin , die als trächtiger Streuner angegriffen wurde, verletzte sich schwer am Bein und wurde in ein überfülltes Tierheim gesteckt.

Hündin Rhea verlor nach einem Angriff ein Bein. © Screenshot/Facebook/Paws Place Dog Rescue

Wie The News and Observer berichtete, waren die Bedingungen in dem Heim im US-Bundesstaat North Carolina nicht gerade die besten und der vierjährigen Fellnase Rhea ging es immer schlechter – auch ihr halb abgetrenntes Hinterbein war ein großes Problem.



Nachdem sie ihre sechs Welpen im November geboren hatte, wurde die kleine Hundefamilie in das Paws Place Dog Rescue Tierheim verlegt.

Dort erhielten die Tiere die Versorgung, die sie brauchten und vier der sechs Welpen fanden bereits ein neues Zuhause.

Doch das Bein der Mutterhündin machte den Pflegern weiterhin Sorgen: "Nachdem die Welpen entwöhnt und getrennt wurden, ließen wir Rheas Bein untersuchen – und es wurde entschieden, dass es amputiert werden muss."