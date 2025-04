Was Golden Retriever sieht, als er aus dem Fenster blickt, macht ihn fassungslos - und das Netz liebt es!

Eigentlich lieben Golden Retriever Chester und sein Bruder Chasin nichts mehr, als das Wasser - kein Wunder, dass es ihnen übel aufstößt, wenn ihre Besitzer ohne sie in den Pool gehen. © Screenshot/TikTok/@chasin_chester

Innerhalb weniger Tage wurde der Clip bereits mehr als 300.000 Mal angeklickt, die Zuschauer reagierten vergnügt.

"An eurer Stelle, würde ich die Nacht kein Auge zubekommen", scherzte ein Nutzer. Ein anderer User: "Sein Blick sagt alles: Er fühlt sich so verraten!"

Und das ist auch kein Wunder. In vielen anderen Videos der Familie ist Chester zu sehen, wie er gemeinsam mit seinem Bruder Chasin voller Freude durch die Wellen am Strand von Südkalifornien springt oder sich begeistert im Pool der Familie treiben lässt.

Es scheint, als würde es auf der ganzen Welt kaum etwas geben, was die beiden Hunde mehr lieben, als das Wasser. Dass ihre Besitzer es also wagen, ohne sie in den Pool zu steigen, ist für die zwei eindeutig Grund genug, um an der Liebe ihrer Menschen zu zweifeln.