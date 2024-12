Was Husky bei jedem Spaziergang macht, reizt sein Besitzerin, lässt aber Lachtränen fließen!

Husky Anuko treibt sein Frauchen Jasmine Milton bei Spaziergängen regelmäßig zur Weißglut. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jasfrancesxo

In dem Clip gehen Siberian Husky Anuko und sein Frauchen Jasmine Milton aus Großbritannien gerade an der frischen Luft spazieren. Dabei macht der Hund immer wieder etwas, das seine Besitzerin mächtig reizt.

In einem Untertitel erklärt Milton, was genau sie so stört: "Niemand 'fat-shamet' mich so wie mein Hund, der jedes Mal langsamer wird und mir ein Side-Eye zuwirft, wenn wir auf unserem Spaziergang an einer Parkbank vorbeikommen."

In dem kuriosen Clip sind zwei Szenen zu sehen, in denen genau das passiert. Umsichtig dreht sich Anuko um, als er eine Bank sieht, bleibt stehen, damit sich sein Frauchen für eine Pause entscheiden kann.

Was eigentlich lieb gemeint ist, ärgert die Britin jedoch. Denn sie ist zum einen jung, zum anderen nicht so leicht aus der Puste zu bekommen.

Anuko schätzt die Situation also völlig falsch ein - oder? In einem Interview mit Newsweek legte Milton diese Woche ein "Geständnis" ab.