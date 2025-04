Was ist diesem Golden Retriever nur passiert? Bienen oder Wespen waren es nicht!

Hondo (Texas) - Das kommt davon, wenn man ein gutgläubiger Golden Retriever ist, der mit allen und jedem befreundet sein will. Charlie, Spitzname "Chuck", musste kürzlich auf die ganz harte Tour lernen, dass er nicht alle Tiere um eine Freundschaft bitten sollte. So versuchte es der vier Monate alte Hund aus Hondo, Texas, an einer Adresse, die (fast) alle anderen bewusst meiden würden.