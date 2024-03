Was Rüde nur einen Tag vorm Tod seiner Hunde-Freundin tut, wärmt Frauchen das Herz

Rückblickend hat sie aber eine Ahnung, warum es so gekommen war.

Die Kalifornierin, die in Los Angeles lebt, fügte hinzu: "Ich hatte keine Ahnung, dass dies unsere letzte Nacht mit Foxy sein würde."

"Charlie überraschte mich (...) Er leckte ihr Gesicht, als er hineinkam, und kuschelte sich neben sie, was mir das Herz erwärmte", sagte Bovshow diese Woche im Gespräch mit Newsweek .

Was sie nicht ahnte: Die vierzehnjährige Foxy, die sich gerade von diversen Magenproblemen erholte, starb am nächsten Tag beim Tierarzt.

Er brach seine eigene Regel und legte sich zu der schwer kranken Hündin mit ins Bettchen. Für das Frauchen der Tiere , Shirley Bovshow, war die Situation so überraschend, dass sie ein Video von den beiden drehte.

An ihrem letzten Tag kuschelte Charlie erstmals mit Foxy in deren Bett. © Instagram/Screenshot/shirleybovshow

"Im Nachhinein glaube ich, dass Charlie die Schwere ihrer Krankheit verstanden hat. Sie hatten eine starke Bindung und teilten einander oft die Bedürfnisse des anderen mit", erklärte Bovshow dem US-Magazin.

Als Foxy tot war, litten das Frauchen und Charlie gleichermaßen. Während die US-Amerikanerin auf ihre Art versuchte, über den Verlust hinwegzukommen, ging Charlie seinen eigenen Weg.

"Er fing an, in Foxys Bettchen zu schlafen, demselben Bettchen, das er in ihrer letzten gemeinsamen Nacht mit Foxy geteilt hatte", sagte Bovshow.

Mittlerweile sind zwei Monate seit dem Tod der Hündin vergangen. Seitdem geht es Charlie und seiner Besitzerin besser. Dass die beiden mit ihrer Trauer nicht allein sind, zeigte bereits im Januar ein Instagram-Video von Bovshow.



Darin sind die Hunde an ihrem letzten gemeinsamen Abend zu sehen. Der rührende Clip bekam mehr als 2500 Likes und ging vielen Menschen ans Herz.