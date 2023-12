Welpe gefunden: Gibt es ein Happy End für den süßen Hund Olli?

So gelten American-Staffordshire-Terrier sowie Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden in Berlin und einigen weiteren Bundesländern als gefährliche Hunde und müssen daher draußen einen Maulkorb tragen sowie immer an der Leine laufen.

Die süße Fellnase möchte in ein Zuhause einziehen, das in einer ruhigen Umgebung liegt, zum Beispiel am Stadtrand. Kinder und Katzen sollten nicht in dem künftigen Haushalt leben.

Wenn Du für den süßen Welpen Olli ein kuscheliges Körbchen frei hast und Dich mit seiner Rasse auskennst, dann sende eine aussagekräftige E-Mail an tiervermittlung@tierschutz-berlin.de und beschreibe Deine Lebensumstände und vorhandene (Listen-)Hundeerfahrung.

Der junge Staffordshire-Terrier-Mix Olli freut sich auf mehrere Spaziergänge mit Dir, um sich gegenseitig zu beschnuppern und besser kennenzulernen.