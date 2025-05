Welpe soll erste Stehversuche wagen: Seine Reaktion lässt Herzen schmelzen

Es will einfach noch nicht funktionieren. Auch beim zweiten Anlauf lässt sich Bella wieder ins Bett fallen. © Collage: Screenshots/TikTok/@ravenruff

Über ihren Account @ravenruff auf der Social-Media-Plattform TikTok hat eine Frau namens Raven ein älteres Video ihres Vierbeiners geteilt. Der Clip erreichte innerhalb weniger Tage mehr als 28 Millionen Aufrufe und über 4,7 Millionen Likes.

In diesem zeigte sie ihre kleine Hunde-Dame Bella, die mittlerweile schon drei Jahre alt ist, als sie noch ein ganz junger Welpe war.

Im Video selbst sieht man neben der kleinen Fellnase auch noch Ravens bessere Hälfte. "Es ist Zeit aufzustehen", hört man Raven in dem Video sagen. Gleichzeitig setzt ihr Mann Bella auf ihre winzigen Pfoten. Doch in dem Moment, in dem Ravens Partner die kleine Diva loslässt, fällt Bella einfach nur zur Seite - zurück in ihre bequeme Schlafposition.

Mit der Video-Unterschrift: "Der Moment, wenn du so müde bist, dass du nicht einmal aufstehen kannst", trifft Raven den Nagel auf dem Kopf - so ein Welpen-Leben ist aber auch nervenaufreibend.