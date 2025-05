Frau lässt Golden Retriever allein zu Hause: Was sie auf der Überwachungskamera sieht, bricht ihr das Herz

Boston (Massachusetts/USA) - Golden Retriever Wally liebt nichts mehr, als Zeit mit seinen Lieblingsmenschen zu verbringen. Kein Wunder also, dass er Momente, in denen er allein zu Hause bleiben muss, mehr hasst als alles andere auf dieser Welt.

Der Golden Retriever schaut traurig ins Nichts. © TikTok/Screenshot/wally.meets.world

Und genau das passierte dem Vierbeiner wieder einmal Anfang der Woche. Dabei entstand eine wirklich herzzerreißende Szene, die sein Frauchen Julia Anfang der Woche auf ihrem TikTok-Account veröffentlichte.

Auf der Aufnahme einer Überwachungskamera ist nämlich zu sehen, wie der kleine Wally voller Trauer darauf wartet, dass seine Besitzerin endlich wieder nach Hause kommt.

So sitzt er auf der Couch der Familie, kuschelt sich traurig in sich zusammen, steht wieder auf und hockt sich an die Lehne - die gesamte Zeit über hält er seinen Kopf tief gesenkt. Tatsächlich sieht er dabei so aus, als würde er gleich anfangen zu weinen.

Julia bezeichnete diesen Moment – "deinen Hund mit der Kamera zu beobachten, während du versuchst, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen" – als "Folter".

Vor allem, wenn sie daran dachte, dass der Golden Retriever überhaupt nicht wisse, wann genau – und vor allem ob! – sein Frauchen wieder nach Hause kommen wird.