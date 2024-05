Welpe und Kätzchen werden von Müttern verstoßen: Dann schmelzen Herzen

Milwaukee (Wisconsin) - Sie sind beide die Kleinsten in ihrem Wurf und haben dasselbe Schicksal erlitten: Ihre Mütter haben sie nach der Geburt verstoßen. Katzenbaby "Kangaroo" und Welpen-Mädchen "Possum" sind dennoch in guten Händen: bei der Tierpflegerin Emilie Rackovan aus Milwaukee, Wisconsin. Zum Glück hatte die Frau schnell eine Idee, die seit Anfang Mai so viele Herzen zum Schmelzen bringt.