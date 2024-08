Wenn dieser Husky das W-Wort hört, ist er völlig aus dem Häuschen

Der Clip ging in den sozialen Medien schnell viral und lockte Millionen von Zuschauern an. Über 3,5 Millionen Aufrufe und mehr als 4000 Kommentare allein auf TikTok waren das Resultat.

"Wir dürfen das W-Wort nicht sagen, sonst verfolgt er dich für den Rest des Tages", heißt es in dem Video.

Wenige Sekunden später kommt ihr sibirischer Husky dazu und schaut seine Besitzerin an, als würde er darauf warten, dass es direkt losgeht.

Sobald sie "walk" - also "Gassi gehen" - ausspricht, ist in der Nähe auch schon Pfotengetrappel zu hören.

Ein Nutzer kommentierte humorvoll: "An dem Zögern in deiner Stimme kann ich erkennen, dass du dich gefragt hast, ob das Video das wert ist, was auf dich zukommt."

Ein anderer fügte hinzu: "Zuerst hattest du meine Neugierde, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit."

Maureen selbst kommentierte, dass ihr Husky seinen Wunsch übrigens sehr oft erfüllt bekommt. So sind die beiden immer wieder draußen an der frischen Luft, was sowohl dem Vierbeiner als auch seinem Frauchen gut tut.