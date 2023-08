Wenn Golden Retriever und Rottweiler Nachwuchs zeugen: So verschieden sehen die Hunde aus

Was passiert wohl, wenn Golden Retriever und Rottweiler Nachwuchs zeugen?

Soll es ein Golden Retriever sein oder doch lieber ein Rottweiler? Wer sich nicht entscheiden kann, welchen dieser Hunde er oder sie lieber hätte, könnte es mit einer Mischung aus beiden Tieren versuchen.

Wer bestimmte optische Vorstellungen hat, sollte den Golden Rottie allerdings genau begutachten. Denn die Designerhunde können recht unterschiedlich aussehen.

In manchen Fällen setzt sich in Sachen Fell und Optik eher der Rottweiler durch, wie zum Beispiel bei Thor. Der Rottriever aus der Normandie hat nicht nur das kurze glänzende Fell des Rottweilers, sondern auch die typischen hellen Flecken. Vom Golden Retriever ist bei ihm nicht so viel zu erkennen.

Ganz anders sieht Ebba aus Skandinavien aus. Zwar hat die Golden-Rottie-Dame ebenfalls sehr glattes Fell. Dafür ist es jedoch pechschwarz. Auch die Form ihres Gesichts lässt den Golden Retriever deutlicher erkennen.

Doch wie sieht es mit dem Charakter des Rottrievers aus?