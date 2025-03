Werwolf-Syndrom bei Hunden: Verbraucherschützer warnen vor gefährlichen China-Knochen

Tierneurologin Dr. Nina Meyerhoff erforscht die neuartige Hundekrankheit. © Stiftung Tierärztlichen Hochschule Hannover

Hunde, die am sogenannten Werwolf-Syndrom erkrankt sind, werden ohne erkennbare Ursache plötzlich aggressiv, fangen an zu jaulen. Einige haben epileptische Anfälle, scheinen an Halluzinationen zu leiden. Die Symptome halten mehrere Tage an, dann verschwinden sie wieder.

"Es handelt sich bei den Symptomen mutmaßlich um Vergiftungserscheinungen, die aber nach bisherigem Wissensstand kein Todesurteil für die Tiere bedeuten", heißt es in einer Mitteilung der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Viele Patienten würden nach einer Behandlung allmählich Besserung zeigen. Auffällig sei, dass in einigen Haushalten mehrere Hunde betroffen sind, berichtet Tierneurologin Dr. Nina Meyerhoff. Alle betroffenen Tiere seien zuvor in Kontakt mit den Kauknochen gekommen.

Die Forscherin empfiehlt: Wer den Verdacht hat, dass sein Hund am Werwolf-Syndrom erkrankt ist, sollte bei einem akuten Anfall den Hund sofort an die Leine nehmen, nach Möglichkeit einen reizarmen Ort aufsuchen. Die Hunde würden bei einem Anfall "wirklich abnormal reagieren".

Welche Inhaltsstoffe im China-Knochen, die Symptome genau auslösen, ist noch nicht abschließend geklärt. Weitere Forschung sei notwendig.