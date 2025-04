Wie diese Corgis auf den Einkauf ihres Besitzers reagieren, ist einfach urkomisch

Los Angeles (USA) - Zwei Corgis liefern sich einen lustigen Streit darum, wer zuerst an den verführerisch duftenden Einkauf schnüffeln darf - und erobern damit das Internet.

Das Corgi-Duo Bowser und Bella lieferten sich einen erbitterten Kampf um den besten "Schnüffelplatz". © Tiktok/Screenshot/bowserandbella

Das Corgi-Duo Bowser und Bella sorgte im Netz für jede Menge Lacher - und das durch einen urkomischen Streit.

In einem Video, das die beiden Hunde auf TikTok viral gehen ließ, stehen sie zähnefletschend und knurrend vor fünf Supermarkttüten, als wären sie kurz davor, sich wegen des Einkaufs anzugreifen. Doch wie die Besitzerin in der Videobeschreibung klargestellt hat, befanden sich nicht einmal Leckerlis in den Tüten - sondern nur ganz normale Lebensmittel.

Trotzdem lieferten sich die Vierbeiner einen erbitterten Kampf um den besten "Schnüffelplatz".

Das Video wurde 2,7 Millionen Mal angeklickt und sammelte beeindruckende 442.600 Likes.