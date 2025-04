Zahlreiche Drogenschmuggler enttarnt: Hündin Dewi geht in wohlverdiente Rente!

Stuttgart - Knapp neun Jahre lang ließ Hündin Dewi Drogenschmuggler am Stuttgarter Flughafen auffliegen und arbeitete Seite an Seite mit Zollhundeführerin Bettina Remppis (45).

Für Labradorhündin Dewi (l.) beginnt der Ruhestand. Schäferhündin Cami übernimmt zukünftig ihren Job. © Hauptzollamt Stuttgart / Bernd Freyberg

Ende April verabschiedet sich Dewi, die mit vollem Namen Bumblebee's Dewi Anju heißt, in den wohlverdienten Ruhestand. "Die Arbeit war für Dewi dabei immer nur ein Spiel, schließlich suchte die Labradorhündin immer nur den Geruch, auf den sie während der Ausbildung konditioniert worden war", erklärte Remppis.

Die elfjährige Dewi begann ihre Karriere als Betäubungsmittelspürhund in Bayern. Mit dem Jobwechsel ihres Frauchens kam sie dann zum Flughafen Stuttgart. Dort ließ sie Dutzende Drogenschmuggler auffliegen.

Der Abschied ihrer Hündin aus dem beruflichen Alltag fällt Zollhauptsekretärin Remppis nicht leicht. "Mit ein paar grauen Stellen im Fell sieht man ihr langsam ihr Alter an. Aber greifbar ist so ein Ruhestand nach all den wunderbaren gemeinsamen Erlebnissen dann irgendwie doch nicht", so die 45-Jährige.

Am vergangenen Montag brachte die Labradorhündin ihren letzten Arbeitstag hinter sich und forderte dabei auch die ein oder andere Streicheleinheit ihrer zweibeinigen Kollegen ein.

Ihren Ruhestand genießt Dewi bei Frauchen Bettina Remppis. Ab sofort wird es für die Hunde-Seniorin jedoch weniger Action und längere Nickerchen im heimischen Körbchen geben.