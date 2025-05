Zarte Seele, trauriges Tierheim-Schicksal: Welpe Charly sucht neues Zuhause

Auch ihre fünf Geschwisterchen werden bald vom Gießener Tierheim vermittelt. © Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V.

Besonders in einer neuen Umgebung helfen ihr Sicherheit und Orientierung. Genau in dieser Hinsicht könnte ein souveräner, freundlicher Ersthund in der Familie eine wichtige Rolle spielen. An ihm könnte sich Charly nicht nur orientieren, sondern auch lernen, dass Menschen ihr nichts Böses wollen.

Ist das Eis einmal gebrochen, zeigt sich, wie viel Lebensfreude und Intelligenz in Charly steckt. Sie lernt gerne und schnell - vor allem, wenn es um jedwede Art von Blödsinn geht.

Mit ihrer cleveren Art und einem Funken Schalk im Nacken sorgt sie bestimmt bald für viele lustige Momente in einem möglichen neuen Zuhause.

Charly sucht Menschen mit Herz, Geduld und einem sicheren, ruhigen Umfeld. Menschen, die ihr zeigen, dass das Leben schön ist und Vertrauen wachsen kann.