Zoll-Hündin ausgezeichnet: So viele Kilogramm Drogen hat Josefa schon erschnüffelt

München - Seit Dezember 2021 ist Schäferhündin Josefa für den Zoll am Münchner Flughafen im Einsatz.

Alles in Kürze

Josefa hat ihren 100. erfolgreichen Einsatz für den Zoll absolviert. © Zoll

100 erfolgreiche Einsätze bei der Suche nach Drogen an Personen hat die Hündin in dieser Zeit durchgeführt. Dafür wurde sie nun von der Zollhundeschule Neuendettelsau ausgezeichnet, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Demnach erschnüffelte die Deutsche Schäferhündin über 318 Kilogramm Rauschgift!

"Besonders hervorzuheben ist der Aufgriff von 430 Gramm Kokain, als die Zollhündin ankommende Reisende am Flughafen München absuchte und Sie bei einem Passagier anzeigte, der 25 Päckchen Kokain geschluckt hat", so Thomas Meister, Sprecher des Hauptzollamts München.