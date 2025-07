Züchterin von jungem Schäferhund aufgespürt, ohne Happy End: Hat Baru dennoch Glück?

Schäferhund Baru (3) wurde gefunden und im Berliner Tierheim abgegeben. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Baru fand am 25. Juni Unterschlupf im Tierheim, wo er als Fundtier abgegeben wurde.

Auf der Suche nach dem Frauchen oder Herrchen des Junghundes stellte sich heraus, dass Baru registriert ist. Jedoch nicht bei seinem vermeintlich vorherigen Halter, sondern bei seiner Züchterin, die den süßen Schäferhund leider nicht wiederhaben wollte.

Von seinen Tierpflegern wird Baru als ein richtig lieber und zutraulicher Kerl beschrieben, der seinem Menschen gefallen möchte. Mit seinen Artgenossen kommt der Dreijährige gut klar und versteht sich auch mit Kindern, die wissen, wie mit Tieren umzugehen ist.

Barus Erziehung steckt noch in den Kinderschuhen, wie seine Tierpfleger mitteilten, sodass es noch einiges an Training bedarf, um das Hunde-Einmaleins draufzuhaben. Seiner Rasse entsprechend will der freundliche Hund täglich beschäftigt und entsprechen ausgelastet werden.