Zweite Chance für blinden Hund: Divina soll wieder sehen können!

Lochen am See - Die kleine Hündin Divina ist schwer sehbehindert und das nur, weil ihre ehemaligen Besitzer sich nicht angemessen um sie kümmerten. Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe will jetzt dafür sorgen, dass sie ihr Augenlicht zurückerhält - doch für die Bezahlung der teuren Operationen braucht sie Unterstützung!