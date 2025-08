Zwergdackel und Hund treffen aufeinander: Was dann passiert, löst Gelächter aus

Der Afghanische Windhund Christian, in der Regel nur Bibo genannt, schreckt vor Zwergdackel-Welpe Rocco zurück. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/roccotheweenie

Christian ist ein großer Afghanischer Windhund, der aufgrund seiner frappierenden Ähnlichkeit zu der Sesamstraßen-Figur Bibo oft auch genauso genannt wird. Leider ist sein Mut vergleichsweise klein.

Was das heißt, ist seit einigen Tagen in einem viralen Video zu sehen: Darin reagiert Bibo nämlich äußerst verängstigt auf den Zwergdackel-Welpen Rocco. Der winzige Hund lebt seit Kurzem in Bibos Zuhause in Houston, Texas.

Auf TikTok und Instagram zusammengenommen hat das Aufeinandertreffen in weniger als einer Woche bereits mehr als eine Million Klicks erreicht. Grund dafür ist das kuriose Gehabe des älteren Hundes.

Mehrfach zuckt Bibo in dem Clip zurück, wenn der kleine Welpe mit ihm spielen will. Der Winzling ist ihm alles andere als geheuer. Dadurch, dass Bibo ohnehin schon komisch aussieht, sorgt sein ängstliches Gezappel für zusätzliche Heiterkeit.

Tränen lachende Emojis, Herzchen und ulkige Memes, teilweise mit dem Sesamstraßen-Bibo, sorgen vor allem auf Instagram für weitere Heiterkeit in der Kommentarspalte.

Doch laut Bibos Frauchen zeigt das Video nur die Spitze des Eisbergs, wie sie jetzt in einem Interview mit Newsweek verraten hat.