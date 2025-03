Zwergspitz einfach herzlos ausgesetzt: Kleiner Hund gibt Hoffnung nicht auf

Zwergspitz Luke (1) aus dem Berliner Tierheim wartet auf ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Luke ist eine unsichere Fellnase, die bisher kaum Grenzen kennt. Seinen Tierpflegern zufolge ist der kleine Kerl schnell überfordert.

Anscheinend wurde dem Süßen nichts beigebracht und als Luke seinen Haltern zu viel wurde, entsorgten sie ihn einfach, wie ein altes Paar Schuhe.

Aufgrund seiner Vergangenheit ist das Tier ab und zu durch den Wind. Momentan ist Luke schnell frustriert, sodass es passieren kann, dass der Einjährige auch mal nach seinem Gegenüber schnappt. Aus diesem Grund ist der Zwergspitz kein Hund für Familien oder Anfänger.

Lukes Stresspegel ist im Tierheim dauernd auf einem hohen Level, weshalb er sich in einer ruhigen Umgebung, am liebsten am Stadtrand am wohlsten fühlt.

Für seinen Schützling sucht das Tierheim Menschen mit Erfahrung, die Luke eine klare Führung geben können und mit ihm arbeiten. Der Einjährige möchte ernst genommen und nicht wie ein Plüschtier behandelt werden.