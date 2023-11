Zwergspitz-Welpen sind erst vier Monate alt, doch leben schon im Tierheim: Wer zeigt ihnen die Welt?

Der Zwergspitz-Welpe Panda wartet im Tierheim Troisdorf auf liebe Menschen, die ihn bei sich aufnehmen wollen. © Instagram/Tierheim Troisdorf

Der schwarz-weiß gemusterte Panda und sein Artgenosse Siggi mit dem dunkelgrauen Fell "möchten dringend die Welt entdecken".

Mit diesen Worten stellen die Tierheim-Mitarbeiter ihre Schützlinge in einem Instagram-Beitrag vor. Demnach haben die winzigen Hunde in ihrem jungen Alter noch nicht viel von dem kennengelernt, was abseits der Mauern des Troisdorfer Tierasyls auf sie wartet.

Dabei sind die Zwergspitze trotz ihrer zierlichen Gestalt inzwischen groß genug, um in die Obhut von fürsorglichen, neuen Besitzern vermittelt zu werden.

Gleichzeitig warnen die Pfleger explizit: Wer Panda und Siggi adoptieren möchte, sollte sich der damit einhergehenden Verantwortung in jedem Fall bewusst sein!