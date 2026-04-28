Einfach zurückgelassen: Gefiederte Gruppe sucht neues Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Eine Gruppe von Nymphensittichen lebt derzeit noch im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf. Das soll sich jedoch möglichst bald ändern.

Die Gruppe Nymphensittiche wurde von ihren Besitzern einfach in der Wohnung zurückgelassen. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, wurden die sieben Vögel - darunter sechs Männchen und ein Weibchen - von ihren Besitzern einfach in seiner Wohnung zurückgelassen, ohne Versorgung, bevor sie im Mai 2025 durch das Veterinäramt ins Tierheim kamen.

Wie alt die Tiere sind, ist nicht bekannt.

Im Tierheim begannen sie schließlich, sich zu erholen und wieder aufzublühen. Sie flogen umher und zeigten zunehmend normales Verhalten.

Nur eines der Tiere, das Weibchen, fiel dabei aus der Reihe und sah zudem stark gerupft aus.Ein Mitarbeiter nahm das geschundene Tier schließlich in Pflege.

"Als einziges Mädchen unter den sechs Jungs wäre sie nun, zur Brutzeit noch mehr unter die Räder gekommen", so der Tierschutzverein.