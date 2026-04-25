Über 80 Tiere betroffen: Schlimmer Fall von Animal Hoarding aufgedeckt

Huy - Am Donnerstagnachmittag mussten Polizei und Veterinäramt in den Landkreis Harz ausrücken. Ein erschreckender Fall von Animal Hoarding wurde dort aufgedeckt.

Im Harz wurde ein schlimmer Fall von Animal Hoarding aufgedeckt - darunter zahlreiche Hundewelpen. © Landkreis Harz

Den Mitarbeitern bot sich bei einer Tierschutzkontrolle in Mönchhai in der Gemeinde Huy (Sachsen-Anhalt) ein schlimmes Bild.

"Die Tierhaltung war eine Katastrophe", kommentierte die zuständige Amtstierärztin Gabi Bröcker.

45 Hunde verschiedenster Rassen wie etwa Dackel, Labradore und Hütehunde-Mischlinge wurden vor Ort sichergestellt, darunter auch unzählige Welpen aus verschiedenen Würfen.

Die Tiere lebten in drastisch verschmutzten Räumen, wo der Boden mit Fäkalien und Unrat vermüllt war. Auch gab es für die Vierbeiner kein Wasser oder Liegeplätze und die Hunde hatten keine freie Sicht aus dem Gebäude, teilte ein Sprecher des Landkreises auf TAG24-Anfrage mit.

Darüber hinaus wurden 33 Meerschweinchen und acht Vögel durch das Veterinäramt in Obhut genommen.