Jagd auf den Honigtopf: Bären-Duo flüchtet mit zielstrebiger Mission aus Wildtiergehege

Die Braunbären Mish und Lucy plünderten bei ihrem Abenteuer die Futterkammer. © Screenshot/Facebook/Wildwood Devon

Am Montagnachmittag starteten die Bären Mish und Lucy ihr kurzes, aber intensives Abenteuer. Auch wenn sie ihr Ausflug aus dem Gehege nicht weit brachte, hatte sich ihr Ziel doch gelohnt.

Wie der Wildtierpark in einem Statement auf Facebook mitteilte, peilte das Bären-Duo zielstrebig den Bereich an, in welchem das Futter der Tiere gelagert wird. Was sich ihnen dort bot, ähnelte einem Festschmaus.



In einem Zug sollen die beiden Tiere die enorme Menge an Honig verschlungen haben, die sonst eigentlich für eine ganze Woche reiche!

Aufnahmen des Parks zeigen, wie sich Mish und Lucy erst über die Vorräte hermachen und anschließend ein entspanntes Schläfchen halten, nachdem Tierpfleger die beiden wieder sicher in ihr Gehege gelotst hatten.

Doch Wildwood Devon gab Entwarnung, zu keiner Zeit seien Besucher in Gefahr gewesen, vielmehr hätte man sie alle rechtzeitig in einen geschützten Raum gebracht.