Katze im Auto, Ponys ausgebüxt: Erfurter Polizei hilft drei Tieren aus der Klemme

Die Erfurter Polizei rettete insgesamt drei Tiere aus einer misslichen Lage. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Eine Katze war am Freitag unter ein Fahrzeug gelaufen und kam nicht mehr hervor. Da das Tier bei Annäherungsversuchen äußerst garstig reagierte und der Autofahrer seine Fahrt fortsetzen wollte, wählte er den Notruf und informierte die Polizei.

Die Beamten trafen wenig später vor Ort ein, waren jedoch auch machtlos gegen die widerspenstige Katze. Aus diesem Grund musste die Berufsfeuerwehr Erfurt anrücken. Allerdings dachte der Vierbeiner nicht daran, sich durch einen Kescher hervorholen zu lassen. Stattdessen verkroch sich die Katze in den Unterboden des Autos.

Das Fahrzeug musste schlussendlich in eine Werkstatt gebracht werden. Dort wurde das Auto mit einer Hebebühne angehoben. Anschließend entfernte ein Mitarbeiter der Werkstatt Unterboden. Die Katze konnte daraufhin befreit werden und wurde bis zur Ermittlung des Besitzers an ein Tierheim übergeben.

Am Sonntag wurden der Erfurter Polizei dann zwei aus einer Koppel entlaufene Ponys in Mittelhausen gemeldet. Die Beamten fanden die Tiere in der Folge nahe der Autobahn und hielten sie bis zum Eintreffen des Besitzers an Ort und Stelle.