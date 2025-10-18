Ärzte müssen Penis amputieren: Dieser arme Kater hat so viel durchgemacht
Bergheim - Kater Vampy hat in der jüngsten Vergangenheit einiges durchgestanden, denn erst hatte sich sein Besitzer von ihm getrennt, ehe dem Vierbeiner auch noch eine heftige Operation bevorstand. Inzwischen hat der Kater das Schlimmste überstanden und träumt nun von einem Neustart.
Wie das Tierheim Bergheim bei Köln auf seiner Website berichtete, war der arme Pechvogel vor einiger Zeit über eine Tierklinik in die Hände der Tierretter gelangt.
Der Birma-Kater war zuvor wegen einer Granne (Anm. d. Red.: scharfkantiges, borstiges Pflanzenteil) im Harnleiter in die Veterinär-Klinik gekommen - eine schmerzliche und ziemlich gefährliche Angelegenheit!
Seine Besitzer konnten oder wollten jedoch die Kosten für die dringend notwendige Operation nicht zahlen, weshalb das Tierheim einsprang und den Kater samt seiner Tierarztrechnung übernahm.
Dem armen Kerl wurde schließlich der Penis amputiert, woraufhin Vampy längere Zeit auf der Krankenstation des Tierheims bleiben musste.
Mittlerweile ist er aber endlich wieder fit und munter, durfte kürzlich ins Katzenhaus der Einrichtung umziehen und wartet dort nun auf seine große Chance.
Birma-Kater sucht neue Besitzer: Hier sind Menschen mit Katzenerfahrung gefragt
Von seinen Pflegern wurde der hübsche Stubentiger mit den tiefblauen Augen als "sehr netter Kater" beschrieben, für den die Tierretter sich ein Zuhause bei Leuten mit Katzenerfahrung wünschen.
"Er sollte in einem ruhigen Gebiet wohnen, damit er später gefahrlos Freigang genießen kann", informierten die Mitarbeiter potenzielle Interessenten vorab und drückten ihrem Schützling die Daumen, dass er dem Tierheim nun schnell den Rücken kehren kann.
Wer den hübschen Kater kennenlernen möchte, kann per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Vampy gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website