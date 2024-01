Alles voller Blumen: Frau zu Tränen gerührt, als sie sieht, wer jeden Tag ihr Bett dekoriert

Aalish Elise war überrascht: Wer hatte ihr Schlafzimmer mit Blumen dekoriert? © TikTok/Screenshot/aalishelise

Als Aalish Elise kürzlich von einem langen Arbeitstag nach Hause kam, erwartete sie in ihren eigenen vier Wänden eine Überraschung: In ihrem Schlafzimmer sowie auf ihrem Bett lagen überall Blüten verteilt.

Wer hatte ihr wohl eine Freude machen wollen?

Völlig ahnungslos machte sich die junge Frau bettfertig – nur um am Tag darauf ihren Augen kaum trauen zu können: Am nächsten Morgen entdeckte sie nämlich eine winzige graue Katze an ihrem angelehnten Fenster – mit einer Blume zwischen den Zähnen.

Tatsächlich hatte das junge Samtpfötchen ihr die Blüten am Vortag gebracht.

In mehreren Videos auf TikTok berichtete Aalish von der magischen Kennenlern-Geschichte von ihr und Fiddy, wie sie die Miez seither getauft hat.